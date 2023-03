Vallourec : solide fin d'année

(Boursier.com) — Vallourec dévoile des résultats en nette amélioration au quatrième trimestre et supérieurs aux attentes de la place. Le spécialiste des tubes sans soudure enregistre sur la période un résultat brut d'exploitation de 312 millions d'euros (contre 136 ME au T4 2021 et 298 ME de consensus), soit une marge de 20,2% contre 12,8% un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 1,541 milliard d'euros (1,48 MdE de consensus), en progression de 45% (+31,5% à taux de change constants). La marge industrielle ressort à 415 ME, soit 26,9% du chiffre d'affaires. Le résultat net, part du Groupe, est positif et s'est établi à 78 ME, contre 89 ME au T4 2021.

Le flux de trésorerie généré par l'activité s'est amélioré à 161 millions d'euros, contre 10 ME au T4 2021 ; l'amélioration du RBE ainsi qu'une réduction des impôts payés ayant plus que compensé la hausse des frais de restructuration et des intérêts financiers décaissés.

Au 31 décembre 2022, la dette nette s'élève à 1,130 MdE, contre 1,493 MdE au 30 septembre 2022. Le Groupe dispose d'une position de liquidité solide avec 1,203 MdE, composée d'une trésorerie au bilan de 552 millions d'euros, d'une ligne de crédit confirmée non utilisée à hauteur de 462 millions d'euros ainsi que d'une ligne de crédit confirmée adossée à des actifs pour 210 M$. Le Groupe n'a aucun remboursement de dette prévu avant juin 2026.

Le plan New Vallourec, annoncé en mai 2022, se déroule comme prévu. Il vise à générer 230 millions d'euros de RBE annuel additionnels récurrents, et environ 20 millions d'euros de réduction des dépenses d'investissement, avec un effet plein dès le deuxième trimestre 2024. Ce plan permettra au Groupe de générer un flux de trésorerie disponible positif, avant variation du besoin en fonds de roulement, y compris en période de bas de cycle.

En tenant compte des hypothèses de marché et des progrès accomplis en 2022, le management se veut résolument confiant pour 2023 qui sera une nouvelle année d'amélioration de ses résultats financiers, avec notamment : une nouvelle augmentation du RBE, grâce à la fois au segment Tubes et au segment Mine et Forêts ; une génération de flux de trésorerie disponible positif pour l'exercice 2023, après une génération positive au second semestre 2022. Ceci malgré des dépenses d'investissement plus élevées pour le transfert des volumes de tubes pour le Pétrole & Gaz de l'Allemagne vers le Brésil, ainsi que des frais de restructuration non-récurrents et attendus dans le cadre du plan New Vallourec ; la poursuite de la réduction de la dette nette.