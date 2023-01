Vallourec signe un accord de long-terme majeur avec Petrobras pour la fourniture de tubes OCTG

(Boursier.com) — Vallourec a signé un accord de long-terme avec Petrobras pour la fourniture de tubes OCTG. L'accord, d'une durée de trois ans, couvre la fourniture de tubes OCTG sans soudure premium, des accessoires associés ainsi que des services physiques et numériques spécialisés, représentant un volume supérieur à 110kt de produits et accessoires.

Ces produits, accessoires et services associés, permettront à Petrobras de poursuivre ses activités d'exploration-production pétrolières et gazières offshore dans la région clé du pétrole pré-salifère brésilien, une réserve offshore sous 4.000 mètres de sédiments salins et post-salifères. La production de cette zone pré-salifère devrait représenter plus de 70% de la production totale de Petrobras entre 2023 et 2027.

Ce nouveau contrat avec Petrobras élargit le champ d'action de Vallourec, en incluant pour la première fois la fourniture de tubes sans soudure de grand diamètre, de 16 à 18 pouces. Ces tubes, fabriqués selon une technologie de pointe par l'usine Vallourec de Jeceaba (Minas Gerais) au Brésil, permettront à Petrobras de maximiser sa production. Petrobras s'appuiera également sur les solutions digitales de Vallourec, notamment son service Smartengo Running Expert de traçabilité complète des tubes, ainsi que sa solution d'économie circulaire pour la réutilisation des protecteurs, élingues et autres composants.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général de Vallourec, a commenté : "Je me réjouis de ce nouvel accord, qui vient consolider la relation de longue date entre Vallourec et Petrobras. Ce nouveau contrat démontre une fois de plus la capacité de Vallourec à fournir à l'industrie des solutions technologiques et efficaces aux acteurs clés de l'industrie. Je suis reconnaissant à Petrobras d'avoir à nouveau fait confiance à Vallourec pour l'exploitation de cette zone d'exploration stratégique."