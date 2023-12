Vallourec signe la cession de son site de Mülheim (Allemagne) pour 39 ME

(Boursier.com) — Vallourec , un leader mondial de solutions tubulaires premium, annonce avoir signé un contrat de vente de son site de Mülheim à CTP, le plus important promoteur immobilier industriel européen coté en bourse. Le 14 décembre, le Conseil Municipal de Mülheim a renoncé à son droit de préemption dans le cadre de la transaction et le 22 décembre, toutes les conditions préalables à la réalisation de la vente ont été remplies.

Cette transaction implique la vente d'une propriété d'environ 330.000 mètres carrés pour un prix de cession équivalent à 39 millions d'euros. De ce prix de cession, approximativement 37 millions d'euros devraient être perçus dans un délai de deux semaines.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, a déclaré : "Cette cession confirme notre détermination à atteindre les objectifs du plan New Vallourec. Pour la fin de l'année 2023, nous anticipons une dette nette inférieure à 741 millions d'euros, hors produit de cession d'actifs, ce qui représentera 5 trimestres consécutifs de désendettement. Cette transaction soutient nos ambitions de désendettement à court-terme et notre objectif d'atteindre une dette nette à zéro au plus tard fin 2025. De plus, cette cession démontre notre capacité à conclure des transactions malgré l'environnement, en collaboration avec différentes parties prenantes".