Vallourec se félicite de la fin de sa restructuration financière









Crédit photo © Société Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec a finalisé sa restructuration financière, grâce à la réalisation, avec succès, des dernières étapes prévues par le plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce de Nanterre le 19 mai dernier.

La réduction significative de l'endettement du Groupe, représentant environ 1.800 millions d'euros, soit plus de la moitié du montant en principal de la dette de Vallourec, ainsi que la mise en place de nouveaux financements à moyen terme, ont été finalisées dans le cadre de la réalisation principalement

Edouard Guinotte, Président-Directeur Général, a déclaré :

"Grâce à une structure financière assainie et au soutien de nos nouveaux actionnaires de référence, Apollo et SVPGlobal, nous sommes à même de déployer pleinement notre plan stratégique. Notre feuille de route est claire et s'appuie sur deux axes majeurs : renforcer la profitabilité de notre coeur de métier et activer des leviers additionnels de création de valeur comme l'exploitation du plein potentiel de notre mine de fer au Brésil et l'accélération de notre engagement dans la transition énergétique pour répondre aux besoins croissants de nos clients."