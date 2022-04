Vallourec : Sascha Bibert est nommé nouveau Directeur Financier et rejoint le Comité Exécutif

(Boursier.com) — Vallourec annonce la nomination de Sascha Bibert au poste de Directeur Financier du Groupe. Il prend ses fonctions le 19 avril 2022 et rejoint le Comité Exécutif.

Sascha Bibert était auparavant Directeur Financier du groupe Uniper, l'un des plus grands producteurs d'électricité européens cotés en bourse, dont les activités dans les énergies renouvelables et l'hydrogène sont en forte croissance.

Il succédera à Olivier Mallet, qui quitte la société après plus de 10 ans en tant que Directeur Financier, membre du Directoire puis Directeur Général Adjoint. Olivier aura mené à bien de nombreux projets structurants pour le Groupe dans des moments souvent difficiles et a récemment conduit la restructuration financière réussie de Vallourec en 2021.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur-Général de Vallourec, a déclaré : "Avec l'ensemble du Comité Exécutif, je tiens à remercier Olivier Mallet pour son engagement au cours des dix dernières années au service du Groupe, ainsi que pour sa contribution à l'histoire si riche de Vallourec. Je suis ravi d'accueillir Sascha au sein du Groupe et du Comité Exécutif. Son expérience de plus de 20 ans dans le secteur de l'énergie et au sein de grands groupes internationaux sera déterminante pour contribuer à accélérer la transformation de Vallourec. En particulier, il jouera un rôle clé dans la génération d'améliorations significatives à court terme de la rentabilité et des flux de trésorerie."