Vallourec s'envole après le rehaussement des objectifs annuels

Vallourec s'envole après le rehaussement des objectifs annuels









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vallourec flambe de 10% à 28,9 euros après avoir relevé ses objectifs 2021 en raison de perspectives significativement meilleures sur certains des marchés sur lesquels le groupe opère. C'est le cas en particulier des volumes et des prix de vente anticipés pour l'activité OCTG en Amérique du Nord, et de la mine de fer au Brésil. Le fabricant de tubes sans soudure vise désormais un résultat brut d'exploitation compris entre 350 et 400 millions d'euros, contre une précédente prévision comprise entre 250 et 300 ME, et un flux de trésorerie disponible compris entre -340 et -260 ME contre une fourchette antérieure de -380 à -300 ME.