Vallourec : rouge vif après les annonces

(Boursier.com) — En queue du SBF120, Vallourec décroche de 7% à 12 euros après la publication de résultats en net retrait au premier trimestre et l'annonce d'une nouvelle vaste restructuration. Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des tubes sans soudure a dégagé un résultat brut d'exploitation de 45 millions d'euros, en baisse de 44% sur un an, négativement impacté par la suspension de l'activité de la mine de fer au Brésil, pour des revenus de 916 ME (+30%). Le flux de trésorerie disponible est ressorti négatif à hauteur de 230 millions d'euros, impacté par une reconstitution du besoin en fonds de roulement de -217 ME reflétant des livraisons à venir plus élevées et les augmentations de prix des matières premières.

Dans le cadre de la rationalisation de la structure du groupe, Vallourec va supprimer environ 2.950 emplois (sur plus de 17.000 postes dans le monde), fermer certaines usines en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, et transférer une partie de sa production au Brésil pour accélérer la croissance des bénéfices futurs. "Ces décisions doivent permettre à Vallourec de rester rentable, quelles que soient les conditions du marché", a déclaré Philippe Guillemot, nommé directeur général en mars dernier. En Allemagne, où environ 2.400 emplois seront supprimés, les opérations de Vallourec ont perdu en moyenne 100 millions d'euros par an ces dernières années, a précisé le dirigeant lors d'une conférence téléphonique.

Ces mesures doivent permettre au groupe de dégager 230 millions d'euros de RBE récurrent et 250 ME d'impact positif en trésorerie. Leur mise en oeuvre devrait être finalisée au premier trimestre 2024.

Grâce au rebond de la demande et à un redémarrage progressif de son activité minière, Vallourec s'attend désormais à une augmentation "significative" de son résultat brut d'exploitation cette année. En février, la direction prévoyait une nouvelle amélioration de son RBE, après un bond de 91% en 2021.

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur le titre avec un objectif inchangé de 14,5 euros. L'action affiche une performance de +46% depuis le premier janvier mais sous-performe ses pairs (+75%). Le premier trimestre sera le point bas (à la suite de l'arrêt de la mine depuis le 8 janvier) et au-delà, le groupe va bénéficier d'une remontée progressive des résultats, d'une accélération du newsflow du côté des mesures à mettre pour le nouveau set up industriel et d'un renforcement du positionnement sur les nouveaux marchés (géothermie, CCS et hydrogène) ainsi que d'une réduction de son Scope 1&2 de 20% !