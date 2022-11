Vallourec : résultat net dans le vert au T3

(Boursier.com) — Vallourec délivre ses éléments comptables du troisième trimestre, à savoir 198 millions d'euros de RBE, en hausse de 55 % par rapport au troisième trimestre 2021 et de 24 % par rapport au deuxième trimestre 2022. Le résultat d'exploitation est positif à 89 millions d'euros, contre 72 millions d'euros au T3 2021. Au cours du trimestre, le Groupe a comptabilisé des charges pour 51 millions d'euros liées aux mesures d'adaptation en Allemagne ainsi qu'à l'amortissement accéléré des activités interrompues. Le résultat net, part du Groupe, est positif et s'est établi à 6 millions d'euros, contre - 7 millions d'euros au T3 2021. Au cours du troisième trimestre 2022, Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 1 281 millions d'euros, en progression de 54 % par rapport au troisième trimestre 2021 (+ 37 % à taux de change constants.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 342 millions d'euros, en hausse de 41 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021 (+27 % à taux de change constants). Le résultat d'exploitation est négatif à - 286 millions d'euros, contre + 299 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021, résultant principalement des provisions liées aux mesures d'adaptation (plans sociaux européens et frais associés) et, dans une moindre mesure, à des provisions pour coûts non-récurrents liés à l'incident de la mine de fer. Le résultat net, part du Groupe, s'est établi à - 444 millions d'euros, contre - 49 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021.

Le groupe fait état de la poursuite d'une dynamique positive des prix OCTG, notamment en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, d'une production de la mine de fer de 1,5 million de tonnes ; de travaux de restauration du parc de stockage de résidus Cachoeirinha finalisés et demande transmise aux autorités pour un retour à une exploitation normale, ainsi que d'une forte dynamique commerciale aux Etats-Unis et dans d'autres régions, grâce aux accords long terme signés avec nos clients tels que Saudi Aramco, ADNOC et Petrobras.

Les perspectives financières pour 2022 sont confirmées : le RBE est attendu entre 650 et 750 millions d'euros, l'exploitation de la mine se poursuivra au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023 avec une production trimestrielle de c.1,2 million de tonnes en utilisant d'autres parcs de stockage alternatifs. Le flux de trésorerie disponible du second semestre 2022 sera positif, grâce à la forte performance attendue au quatrième trimestre et les dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 200 millions d'euros.