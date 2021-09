Vallourec : résolutions validées

(Boursier.com) — Vallourec , un leader mondial des solutions tubulaires premium, indique que l'assemblée générale mixte de ses actionnaires, réunie ce jour sous la présidence de M. Edouard Guinotte avec un quorum de 57%, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote. L'assemblée a en particulier ratifié les cooptations de Mmes Angela Minas, Hera Siu et Maria Silvia Marques en qualité d'administratrices. L'AG a approuvé les résolutions permettant la mise en place d'un nouveau mécanisme de rémunération en actions au bénéfice de certains salariés et mandataires sociaux, et la modification de la politique de rémunération du Président Directeur Général et du Directeur Général Délégué à cet effet.

Enfin, l'assemblée a ratifié le transfert de siège social de la Société, qui se situe désormais au 12 rue de la Verrerie, 92190 Meudon.