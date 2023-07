Vallourec remporte deux importants contrats au Brésil

(Boursier.com) — Vallourec a remporté deux importantes commandes pour la fourniture de tubes de conduites offshore pour le champ de Buzios au Brésil. Précisément, ils sont destinés aux phases 6 et 8 de développement du champ pétrolier opéré par Petrobras. Ces commandes s'ajoutent au contrat remporté précédemment pour la phase 7, représentant au total 48.000 tonnes de tubes de conduite.

Situé au large des côtes brésiliennes dans le bassin pré-salifère de Campos, Buzios est l'un des plus grands champs en eaux profondes du monde. Il représente à lui seul 25% de la production de la compagnie pétrolière brésilienne.

Le matériel commandé à Vallourec pour les phases 6, 7 et 8 du projet inclut 346 km de tubes de conduite sous-marine pour les risers et flowlines du package Subsea Umbilicals Risers and Flowlines (ou SURF). Ces tubes de conduite ultra premium seront revêtus mécaniquement (MLP : Mechanically Lined Pipes) d'un feuillage de CRA (Alliage Résistant à la Corrosion).

Vallourec a d'ores et déjà livré Buzios 7. Les livraisons des développements 6 et 8 sont en cours et se poursuivront jusqu'à fin 2023.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général du Groupe a commenté : "Ces contrats confortent le positionnement stratégique de Vallourec sur le Brésil, l'un de nos marchés phares. Ils montrent également la confiance qu'ont en nous nos clients, en particulier dans la fiabilité de nos fournitures, qu'elles viennent d'Allemagne ou du Brésil".

En effet, ces commandes sont les dernières à être produites et livrées en provenance des usines de Vallourec en Allemagne. Les quantités optionnelles qui s'ajouteraient dans le cadre de ces trois projets seront livrées depuis l'usine de pointe PQF ("Premium Quality Finishing") du Groupe, située à Jeceaba (Minas Gerais).