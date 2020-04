Vallourec regroupement d'actions en vue

Vallourec remonte de 3,3% à 1,137 euro ce lundi, alors que le groupe a annoncé que le Directoire avait décidé de mettre en œuvre le regroupement des actions composant le capital de la société par voie d'échange de 40 actions existantes de 2 euros de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 80 euros de valeur nominale, conformément à la délégation donnée par les actionnaires de la société lors de l'Assemblée Générale tenue ce jour.

Les opérations de regroupement d'actions de la société débuteront le 23 avril, conformément aux termes de l'avis de regroupement d'actions qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 8 avril 2020.

Cet ajustement technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur des titres Vallourec détenus par les actionnaires.

L’Assemblée Générale du groupe a renouvelé les mandats de M. Pierre Pringuet, Mme Corine de Bilbao et de Bpifrance Participations SA représentée par M. Alexandre Ossola et a ratifié les cooptations de Mme Virginie Banet et M. Antoine Cahuzac en qualité de membres du Conseil de Surveillance.

L’Assemblée Générale des actionnaires a approuvé les éléments de rémunération 2019 et 2020 du Président du Directoire, des membres du Directoire et de la Présidente du Conseil de Surveillance, ainsi que les éléments de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2020.