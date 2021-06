Vallourec recule après les détails de l'augmentation de capital

Vallourec recule après les détails de l'augmentation de capital









Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec est logiquement sous pression ce jeudi en Bourse (-4,8% à 27,7 euros) alors que le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 300 millions d'euros. Le prix d'émission de 5,66 euros par action fait ressortir une décote de 80,5% par rapport au cours de clôture du 1er juin.

Nippon Steel Corporation (qui détient actuellement 14,6% du capital et 14,9% des droits de vote de la Société) et Bpifrance Participations (14,6% du capital et 14,8% des droits de vote) se sont engagés à participer à l'opération à hauteur globale de 55 ME.

L'AK sera ouverte du 8 juin jusqu'à la clôture de la séance de bourse le 21 juin. Les DPS seront détachés et négociables du 4 juin 2021 au 17 juin 2021 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR00140030J9.