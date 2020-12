Vallourec : question de point de vue

Vallourec : question de point de vue









Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec remonte de 1,9% ce jeudi à 29 euros, alors que le broker Jefferies a porté son objectif de cours de 15 à 28 euros en conseillant de 'conserver' le dossier... Le spécialiste des tubes sans soudure, qui cherche toujours à obtenir un accord avec ses créanciers afin de réduire de moitié son endettement, avait dévoilé récemment une perte trimestrielle de 69 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en baisse de 32% (-22% à taux de change constants) à 716 ME, en raison principalement de la baisse globale de la demande du marché Pétrole & Gaz. L'Ebitda a atteint 71 ME (-15,5), contre un consensus de 42 ME. Le groupe est parvenu à générer un flux de trésorerie disponible positif de 35 ME contre 26 ME au trimestre précédent.

Malgré de premiers signes récents d'amélioration dans l'onshore nord-américain, la société ne table pas sur un niveau d'activité matériellement différent au cours des prochains trimestres. Dans ce contexte, Vallourec lance un ensemble de mesures structurelles, qui inclut des réductions d'effectifs en France, en Allemagne et au Brésil, ainsi qu'une réduction permanente du temps de travail en Allemagne... Au total, plus de 1.000 postes seront éliminés.

Le management a par ailleurs confirmé l'objectif de 130 millions d'euros d'économies brutes pour l'année, en plus de la complète adaptation des coûts variables (y.c. main d'oeuvre directe) ainsi qu'un flux de trésorerie disponible positif au second semestre, incluant une baisse importante du besoin en fonds de roulement.

Prudent, S&P Global Ratings avait réduit le mois dernier sa note crédit long terme de 'CCC-' à 'CC' tout en maintenant la perspective à 'négative'. Cette dernière signifie que l'agence pourrait abaisser sa notation à "SD" (défaut sélectif) dans les mois à venir si les créanciers venaient à accepter l'offre d'échange de dette en actions...