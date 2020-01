Vallourec : question de point de vue

Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec retombe de 0,5% à 2,66 euros ce mardi, alors que Bernstein ne mise toujours pas sur le dossier, même s'il a revalorisé le titre de 0,9 à 1,3 euro... Le broker reste à 'sous-performer', sur fond de rechute des cours du brut qui ont reperdu plus de 5$ depuis le "coup de chaud" de la semaine dernière dans le sillage du regain de tension observé au Moyen-Orient.

On est donc loin de l'optimisme de Bank of America ML qui estime de son côté que l'Ebitda du fabricant de tubes sans soudure pourrait potentiellement doubler d'ici 2021, sous l'impulsion du Brésil, de l'EMEA et du plan de redressement de l'entreprise. Quant à la dette, si elle a culminé au premier trimestre 2019, le groupe devrait respecter ses covenants, tandis que le rendement des free cash-flow pourrait atteindre deux chiffres à partir de 2021. A l''achat' sur le dossier, le broker Bank of America ML vise un cours de 4,8 euros !