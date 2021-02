Vallourec : quelles sont les positions de la CDC ?

Vallourec : quelles sont les positions de la CDC ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 12 février à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir indirectement franchi en baisse, le 8 février 2021, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de Vallourec. Elle détient indirectement, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations SA1 et CNP Assurances, 1.670.273 actions Vallourec représentant 1.753.150 droits de vote, soit 14,59% du capital et 14,85% des droits de vote de la société. Ces positions se répartissent comme suit...

- Caisse des dépôts : aucune détention directe

- Bpifrance Participations SA : 1.667.392 actions soit 14,56% du capital et 14,82% des DDV

- CNP Assurances ; 2.881 actions soit 0,03% du capital et 0,02% des DDV

- Total CDC : 1.670.273 actions soit 14,59% du capital et 14,85% des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Vallourec sur le marché.