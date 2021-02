Vallourec : quelle séance !

(Boursier.com) — Grosse volatilité sur Vallourec ! Après être tombé sur un plus bas de 21,8 euros en matinée, le titre du fabricant de tubes sans soudure s'envole désormais de 17,2% à 29,6 euros. 24 heures après l'annonce d'un accord avec ses principaux créanciers visant notamment à diviser par deux sa dette, le groupe a annoncé hier soir avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Nanterre, assortie d'une période d'observation fixée à 6 mois maximum.

"L'ouverture de cette procédure a notamment pour objectif de permettre la mise en oeuvre de l'accord de principe trouvé par Vallourec avec ses principaux créanciers", a indiqué le groupe. Cette procédure est limitée à la seule société mère du groupe et n'affectera pas les activités opérationnelles".

La restructuration financière de la société qui prévoit également une augmentation de capital de 300 millions d'euros et la conversion en capital de 1,3 MdE de créances, débouchera sur la prise de contrôle de Vallourec par les fonds Apollo (entre 23,2% et 29,3% du capital) et SVPGlobal (entre 9,7% et 12,3%). Les actionnaires actuels seront eux logiquement fortement dilués, leur participation totale atteindra au maximum 28%, selon le degré de participation à l'augmentation de capital.

A noter par ailleurs que l'Etat, via Bpifrance, a concédé avoir perdu plus de 500 ME sur Vallourec. Sur 'BFM Business', le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, a ainsi affirmé : "On a perdu notre mise... L'Etat a accompagné Vallourec dans toutes ses difficultés... Mais le groupe est entré dans la crise pétrolière avec une dette trop élevée, et donc la dette, il fallait la convertir en capital".