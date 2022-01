Vallourec : puissant rebond

(Boursier.com) — Bien aidé par la bonne tenue des cours de l'or noir et un mouvement de rotation sectorielle, Vallourec rebondit de plus de 8% à 9,5 euros ce lundi. Le spécialiste des tubes sans soudure est par ailleurs en discussions avec les autorités brésiliennes pour rouvrir sa mine de fer de Pau Branco, fermée depuis la semaine passée en raison de pluies exceptionnelles. Selon le journal économique 'Valor Economico', la société est en pourparlers avec l'Agence nationale des mines du Brésil pour reprendre ses activités et régler les dommages environnementaux. Vallourec avait précisé la semaine dernière s'être vu notifier une amende de 288 millions de réals brésiliens (environ 45 millions d'euros), qu'il entendait contester.