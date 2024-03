Vallourec publie un RBE solide pour l'exercice 2023 de 1.196 ME

(Boursier.com) — Vallourec présente un RBE au T4 2023 de 280 millions d'euros, en progression de 58 millions d'euros par rapport au T3 2023 et en baisse de 32 millions d'euros par rapport au T4 2022, porté par la forte rentabilité du segment Tubes. Le RBE du segment Tubes ressort à 249 millions d'euros, en hausse séquentielle de 56 millions d'euros et en baisse de 36 millions d'euros par rapport au T4 2022, aidé par des volumes en hausse séquentielle en Amérique du Nord et dans la région Hémisphère Est ainsi que par l'amélioration de notre performance opérationnelle en Amérique du Sud.

Le RBE du segment Mine & Forêts de 43 millions d'euros (en hausse séquentielle de 10% et de 21 millions d'euros par rapport au T4 2022) : la baisse de la production vendue d'environ 0,1 million de tonne par rapport au T3 2023 a été compensée par des prix du minerai de fer favorables

Le Flux de trésorerie disponible ajusté est de 275 millions d'euros, en hausse significative par rapport au T3 2023. La dette nette est réduite de moitié par rapport au T4 2022 : de 1.130 millions d'euros à 570 millions d'euros.

Perspectives pour le premier semestre 2024

*RBE Groupe similaire à celui du second semestre 2023 qui s'élevait à 502 millions d'euros;

*Génération de trésorerie globale positive;

*Poursuite de la réduction de la dette nette, dès le premier trimestre 2024, par rapport à la fin d'année 2023.

Perspectives pour l'exercice 2024

*Fort RBE résultant de solides prix des tubes en carnet de commandes et de l'amélioration de notre performance opérationnelle;

*Génération de trésorerie globale positive;

*Poursuite de la réduction de la dette nette, dès le premier trimestre 2024, par rapport à la fin d'année 2023.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, a déclaré : "Le plan New Vallourec, annoncé en mai 2022, a été exécuté en totalité et donne naissance à un nouveau Vallourec. 2023 a été une année pivot, marquée par la fermeture des sites de production européens et par le renforcement de nos capacités brésiliennes afin de fournir des produits à forte valeur ajoutée à nos clients du secteur pétrole et gaz. De plus, nous avons amorcé un changement stratégique substantiel dans nos opérations en Chine, qui contribue déjà de manière significative à l'amélioration des résultats du Groupe. Tout en exécutant ces projets majeurs, nous avons enregistré les meilleurs résultats du Groupe depuis près de 15 ans. Nous avons réduit notre dette nette de 560 millions d'euros par rapport au niveau de fin 2022, et de plus de 900 millions d'euros par rapport au point haut atteint au troisième trimestre 2022. Je tiens à remercier toutes les équipes de Vallourec pour le travail accompli afin d'atteindre ces résultats.

Nous avons réalisé des progrès significatifs pour assurer au Groupe une rentabilité de premier plan et lui permettre d'être résilient, y compris en bas de cycle. Nous continuons à identifier de nouvelles opportunités d'amélioration de notre performance. En 2024, nous prévoyons de poursuivre l'amélioration de nos opérations au Brésil afin de tirer pleinement parti de notre base d'actifs de premier plan dans le pays. Au niveau mondial, nous restons concentrés sur le contrôle de nos coûts et sur une allocation rigoureuse du capital.

Les conditions de marché demeurent favorables à une forte génération de trésorerie et à la poursuite de notre désendettement. Aux États-Unis, le nombre d'appareils de forage en activité a légèrement augmenté depuis octobre 2023, les importations restent limitées et les stocks des distributeurs continuent de baisser. Nous anticipons une stabilisation imminente des prix dans la région.

En dehors des États-Unis, nous continuons d'enregistrer une demande supérieure à nos capacités et des prix élevés pour nos nouvelles commandes. Malgré les inquiétudes récentes du marché, nous estimons que les conditions de marché au Moyen-Orient sont parmi les meilleures que nous ayons connues depuis de nombreuses années. Nous observons une reprise pluriannuelle de l'activité portée par les programmes de forage majeurs de nos clients en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et en Irak. Les relations commerciales avec nos clients ainsi que la valeur ajoutée de nos capacités locales nous confortent dans l'idée que cette région devrait contribuer de manière significative à nos résultats dans les années à venir.

Nous sommes en bonne voie pour atteindre une dette nette nulle fin 2025, au plus tard. Suite à notre désendettement, nous avons pour objectif un retour significatif aux actionnaires, potentiellement dès 2025".