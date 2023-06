Vallourec : protocole d'accord avec le Ministère des investissements d'Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Vallourec a signé un protocole d'accord (MoU) avec le Ministère des Investissements d'Arabie Saoudite (MISA). Cette signature est intervenue le 19 juin 2023 dans le cadre du forum sur l'investissement franco-saoudien qui se tenait à Paris.

Le MoU prévoit un étroit support du MISA dans le cadre de l'expansion des activités de Vallourec en Arabie Saoudite, qui comprend l'augmentation de son implantation locale et le déploiement de ses dernières innovations, dans les domaines de la transition énergétique (Captage, Utilisation et Stockage du CO2, stockage et transport d'hydrogène), de la fabrication additive et de l'économie circulaire.