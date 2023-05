Vallourec : prises de bénéfices

(Boursier.com) — Vallourec subit quelques dégagements (-2,8% à 11 euros) après quatre séances de hausse, dont un bond de plus de 8% hier dans le sillage de la présentation de ses comptes trimestriels. Oddo BHF laisse ses estimations de résultats et son conseil 'surperformer' inchangés à la suite de ces annonces. Le groupe a confirmé ses guidances 2023, à savoir une hausse de l'EBITDA, un FCF (hors cessions d'actifs) positif et un désendettement. Le groupe se traite à moins d'1 fois sa BV 2024e et affiche une décote de 45% (en VE/EBITDA) par rapport à son principal comparable Tenaris, souligne le courtier. L'objectif est maintenu à 21 euros.