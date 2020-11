Vallourec : pourrait convertir plus de 50% de la dette en capital

Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec a bien proposé à ses créanciers de convertir plus de la moitié de leurs créances en capital. A la suite d'une information dévoilée hier soir pas 'Les Echos', le fabricant de tubes sans soudures "confirme rechercher auprès de ses créanciers une réduction de son endettement pour un montant légèrement supérieur à 50% au moyen d'une conversion en capital. Les discussions entre Vallourec et ses créanciers sont en cours et le marché sera tenu informé en temps utile du résultat de ces discussions".

Vallourec, qui publiera ses résultats trimestriels demain, est plombé par une dette de 3,5 milliards d'euros, dont 1,7 MdE venant à échéance en février 2021.