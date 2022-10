Vallourec : pourquoi le titre plonge ce matin ?

(Boursier.com) — Après trois séances de progression, Vallourec décroche de 7,7% à 10,1 euros en début de journée à Paris. Une pression vendeuse à relier à un placement de titre de Strategic Value Partners. Via Red Maple, Kings Forest, Queens Gate et Rathgar, SVP a placé 14,4 millions de titres au prix unitaire de 10 euros, selon les informations de 'Bloomberg'. Une baisse marquée qui ramène la hausse de la valeur depuis le début de l'année à environ 23%.