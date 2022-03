Vallourec : Philippe Guillemot remplace Edouard Guinotte au poste de PDG

(Boursier.com) — Vallourec a choisi Philippe Guillemot pour succéder à Edouard Guinotte à la tête du groupe. Au terme d'un processus de sélection externe mené par un comité spécial du Conseil d'Administration, le Comité des Nominations et de la Gouvernance a décidé de sélectionner l'ancien patron d'Elior Group pour le poste de PDG. Philippe Guillemot, nommé pour un mandat de quatre ans, avec effet immédiat, aura pour mission d'accélérer l'exécution du plan stratégique global de la société en privilégiant une logique de "valeur par rapport au volume" et en abaissant sensiblement le seuil de rentabilité de la société, en portant une attention constante à la réduction des coûts, à l'efficacité opérationnelle ainsi qu'aux nouvelles pratiques commerciales, afin de permettre à la société de poursuivre une croissance rentable. Au terme de ce processus, d'ici à la fin de 2023, Vallourec aura été transformée et sera mieux préparée à gérer l'évolution d'un cycle économique complet.

La nomination de Philippe Guillemot en tant que membre du Conseil d'Administration sera proposée pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires.

Pierre Vareille, Vice-Président du Conseil d'Administration et administrateur référent indépendant, a déclaré : "Le Conseil a mené à bien ce processus de sélection conformément aux meilleures pratiques en matière de gouvernance. Philippe Guillemot a toutes les qualités requises pour diriger le groupe Vallourec dans l'exécution de sa transformation. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée que Philippe Guillemot rejoigne Vallourec. Sa grande expérience dans la direction de nombreuses entreprises industrielles et sa capacité éprouvée à déployer des actions stratégiques créatrices de valeur seront déterminantes pour l'exécution du prochain chapitre de la riche histoire de Vallourec".