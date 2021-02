Vallourec : peu de réaction

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vallourec recule de 0,5% à 31,50 euros après avoir enregistré un chiffre d'affaires 2020 de 3.242 millions d'euros, en retrait de 22% par rapport à 2019 (-15% à taux de change constants), avec un effet volume de -30% principalement lié à l'activité Pétrole et Gaz en Amérique du Nord et dans les régions EA-MEA. L'effet prix/mix est positif de +16% incluant un prix/mix favorable sur l'activité Pétrole & Gaz dans les régions EA-MEA et Amérique du Sud, et des prix plus faibles en Amérique du Nord.

Le résultat brut d'exploitation a atteint 258 millions d'euros, contre 347 millions d'euros par rapport à 2019, soit une marge de 8% du chiffre d'affaires, pratiquement stable par rapport à la marge 2019 de 8,3%.

Le résultat d'exploitation est ressorti à -1.002 millions d'euros, en baisse de 985 millions d'euros par rapport à 2019, principalement en raison des charges de perte de valeur enregistrées au T2 2020 et au T4 2020 pour un montant de 850 millions d'euros. Ces charges de perte de valeur ont pour l'essentiel concerné les écarts d'acquisition sur nos opérations en Amérique du Nord ainsi que des actifs corporels de l'UGT Europe. Elles sont dues à une augmentation des taux d'actualisation, ainsi qu'à une baisse du taux de croissance à long terme et à une révision à la baisse des perspectives de croissance à long terme pour l'activité Pétrole et Gaz en Amérique du Nord, et dans les régions EAMEA pour les activités Pétrole et Gaz et Industrie.

Les charges de restructuration ont augmenté de 116 millions d'euros, et incluent des provisions en Europe (principalement en France et en Allemagne) ainsi que les plans d'adaptation en Amérique du Nord et au Brésil. Des charges moins élevées d'amortissements industriels ont été enregistrées.

Le résultat net, part du Groupe, s'est établi à en perte de -1.206 millions d'euros, contre - 338 millions d'euros en 2019.

Et maintenant ?

L'objectif d'économies de coûts pour 2020 a été dépassé avec 165 millions d'euros d'économies brutes réalisées. Par conséquent, l'objectif initial de 400 millions d'euros d'économies brutes pour 2016-2020 a été largement dépassé pour atteindre 751 millions d'euros sur la période...

En ce qui concerne 2021, Vallourec dit s'attendre à une activité pétrolière et gazière restant globalement faible. Alors que l'activité de forage devrait progressivement redémarrer en Amérique du Nord, et continuer à croître dans l'offshore brésilien, les régions EA-MEA devraient faire face à des conditions de marché difficiles, sans reprise visible avant 2022. Les marchés industrie devraient redémarrer lentement en 2021, tandis que la mine de fer devrait apporter une contribution accrue. Dans ce contexte, Vallourec continuera à déployer ses initiatives de réduction des coûts et de gestion de la trésorerie tout au long de l'année...

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies reste à "conserver" sur le dossier avec un objectif de cours ajusté de 1 euro, de 28 à 29 euros.