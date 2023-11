Vallourec : Perspectives revues à la hausse pour l'exercice 2023

(Boursier.com) — Vallourec a publié un RBE de 222 millions d'euros au T3, porté par la solide rentabilité du segment Tubes. La dette nette est réduite de moitié par rapport au T3 2022, de 1.493 millions d'euros à 741 millions d'euros.

Le groupe souligne une demande et des prix en hausse à l'international pour le segment Tubes. Les volumes de commandes sont en reprise aux Etats-Unis avec des prix de marché qui devraient se stabiliser à court-terme.

Une révision à la hausse du RBE annuel est par ailleurs annoncée pour l'exercice 2023 : Vallourec anticipe ainsi un RBE annuel situé entre 1.075 millions d'euros et 1.175 millions d'euros, contre, précédemment, un RBE attendu entre 950 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros.

Forte génération de trésorerie au troisième trimestre 2023

Le RBE de 222 millions d'euros, en progression de 24 millions d'euros par rapport au T3 2022, est porté par la forte rentabilité du segment Tubes. Le RBE du segment Tubes ressort à 193 millions d'euros, en hausse de 25 millions d'euros par rapport au T3 2022, aidé par l'amélioration de 20% du prix de vente moyen par rapport au T3 2022 et des performances opérationnelles solides dans l'Hémisphère Est.

Le RBE du segment Mine & Forêts est de 39 millions d'euros (stable par rapport au T3 2022) : la réduction de la juste valeur de la Forêt (IAS 41) par rapport au T3 2022, sans incidence sur la trésorerie, venant s'imputer sur l'augmentation de 0,3 million de tonnes de la production minière vendue par rapport au T3 2022.

Le Flux de trésorerie disponible ajusté est de 217 millions d'euros. La Dette nette est réduite de moitié par rapport au T3 2022, de 1 493 millions d'euros à 741 millions d'euros.

Perspectives revues à la hausse pour l'exercice 2023

L'augmentation du RBE annuel est donc attendu désormais entre 1.075 millions d'euros et 1.175 millions d'euros, en hausse par rapport à la précédente fourchette de 950 millions d'euros à 1,1 milliard d'euros, en raison du maintien d'un environnement de marché favorable dans la région Hémisphère Est et de la solide performance opérationnelle du Groupe.

La génération de trésorerie globale est attendue positive au quatrième trimestre, hors impacts éventuels de cession d'actifs avec en parallèle la poursuite de la réduction de la dette nette par rapport au troisième trimestre 2023, hors impacts éventuels de cession d'actifs.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, a déclaré : "Le troisième trimestre 2023 a été marqué une nouvelle fois par de solides performances opérationnelles et par la poursuite du désendettement du Groupe. Vallourec a réduit sa dette nette de moitié au cours de l'année écoulée. Nous progressons efficacement dans l'atteinte de notre objectif de réduire à zéro notre dette nette d'ici fin 2025 au plus tard. Une fois notre désendettement réalisé, notre ambition est de distribuer à nos actionnaires une part significative de notre génération de trésorerie globale, potentiellement dès 2025c.

Nous sommes dans une phase de reprise pluriannuelle pour les solutions tubulaires premium sur nos principaux marchés. Sur les marchés internationaux, et en particulier au Moyen-Orient, l'activité de nos clients demeure forte. Les prix appliqués pour de nouvelles commandes continuent de dépasser les prix facturés actuellement, reflétant des conditions de marché favorables et le bien-fondé de notre stratégie qui privilégie la valeur aux volumes.

Aux États-Unis, comme anticipé, nous constatons une reprise des volumes de commandes au troisième trimestre, ce qui entraînera une augmentation des volumes vendus au quatrième trimestre. Les stocks des distributeurs américains poursuivent leur déclin, les importations ont continué à chuter pour atteindre leur plus bas niveau depuis plusieurs années et l'activité de forage s'est maintenue. En conséquence, nous sommes confiants dans la stabilisation des prix à court terme. Nous en avons déjà observé les premiers signes, avec soit une progression soit de très légères baisses des prix affichées pour les solutions tubulaires premium dans les dernières enquêtes menées par des tiers.

Le plan New Vallourec est en bonne voie d'exécution. Nous arrêterons nos activités de production en Allemagne plus tôt que prévu et avec des résultats qui dépassent nos attentes. Par ailleurs, notre programme d'investissements au Brésil, qui permettra le transfert des volumes de pétrole et gaz produits en Allemagne, progresse comme attendu. Nous anticipons le plein effet de cet investissement en 2024.

En complément, nous poursuivons le déploiement de notre stratégie de montée en gamme en Chine et accélérons notre programme d'efficacité opérationnelle au Brésil. Alors que nous approchons de la fin de l'année 2023, je suis très satisfait de nos accomplissements dans divers domaines et je vois d'importantes opportunités à venir pour le Groupe".