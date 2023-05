Vallourec : pas de dividende

(Boursier.com) — Vallourec annonce que l'Assemblée générale mixte de ses actionnaires, réunie le 25 mai sous la présidence de Philippe Guillemot avec un quorum de 64,81%, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote.

L'Assemblée générale des actionnaires a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 et a décidé de ne pas verser de dividende au titre de cet exercice.

Au Conseil d'administration

Il a été porté à l'attention des actionnaires que le mandat d'administratrice de Mme Maria Silvia Marques a expiré à l'issue de cette Assemblée. Mme Maria Silvia Marques n'a pas souhaité que son mandat soit renouvelé. "Je remercie Maria Silvia pour son investissement et son efficacité dans l'exercice de son mandat et son soutien appuyé à la mise en oeuvre du plan New Vallourec", commente Philippe Guillemot.

Un processus de sélection d'un nouvel administrateur a été initié par le Conseil d'administration.

L'Assemblée générale des actionnaires a approuvé les rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2023.

Il est précisé que les actionnaires ont très largement plébiscité la stratégie climatique du groupe Vallourec.

Une retransmission de l'Assemblée et les résultats des votes pour chaque résolution seront prochainement disponibles sur le site internet de Vallourec.