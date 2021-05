Vallourec ouvre de nouvelles voies avec son Open Innovation Challenge 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vallourec a lancé son 'Open Innovation Challenge 2021' autour de leviers additionnels de création de valeur.

Récoltant les fruits des éditions précédentes, Vallourec souhaite, cette année encore, s'appuyer sur l'innovation ouverte pour alimenter sa feuille de route dans cinq domaines identifiés : les énergies nouvelles, les nouvelles activités, les services d'assistance sur site et à distance, les tubes et conduites intelligents, et enfin l'Industrie 4.0.

Concrètement, le Groupe lance trois appels à projets auprès des start-ups, laboratoires et entreprises :

- "Nouvelles solutions de production d'énergie" : Les énergies ciblées sont les énergies marines, notamment les vagues, les différences thermiques et l'éolien offshore flottant.

- "Réutilisation des tubes et pipelines" : pour leur donner une seconde vie.

- "Site de stockage de tubes automatisé et numérisé" : pour optimiser la gestion des stocks, l'inspection, et les autres activités de chantier.

Vallourec est ouvert à la collaboration au-delà de ces challenges et étudiera toutes les propositions soumises...