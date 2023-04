Vallourec : nouvelle Secrétaire Générale

(Boursier.com) — Vallourec annonce la nomination de Sarah Dib en tant que Secrétaire Générale. Elle succède à Nathalie Joannes et rejoint le Comité Exécutif. Sarah Dib a rejoint le Groupe en janvier 2023 en tant que Responsable juridique en charge de la gouvernance et du droit boursier et secrétaire du Conseil d'administration, après avoir exercé plusieurs années en tant qu'avocate dans des cabinets internationaux.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : "je me réjouis de l'arrivée de Sarah au Secrétariat Général du groupe. Son expertise en droit des affaires et en droit boursier et son expérience internationale permettront d'accélérer la mise en oeuvre du plan New Vallourec".