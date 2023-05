Vallourec : nomination

(Boursier.com) — Vallourec annonce la nomination de Valeria Fernandes en tant que Directrice Digital & Systèmes d'Information. Elle succède à Naïla Giovanni et rejoint le Comité Exécutif.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : "Je suis heureux d'accueillir Valeria au sein du Groupe et du Comité Exécutif. Valeria a une carrière internationale très significative dans le domaine des systèmes d'information et des technologies de l'information, avec un fort accent sur le Digital. Sa passion pour la technologie, sa grande expérience de la conduite du changement au plus haut niveau et sa connaissance des principales régions où nous sommes présents, seront une contribution majeure pour le Groupe. Je tiens, par ailleurs, à remercier Naïla Giovanni pour son engagement auprès de Vallourec".