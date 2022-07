Vallourec : Nathalie Joannes succède à Claire Langelier

(Boursier.com) — Vallourec annonce la nomination de Nathalie Joannes au poste de Secrétaire Générale du Groupe. Elle prendra ses fonctions le 4 juillet et rejoindra le comité exécutif. "Je suis ravi d'accueillir Nathalie au sein du Groupe et du Comité Exécutif. Nathalie a une grande expérience de l'industrie mondiale. Elle jouera un rôle déterminant dans la transformation de Vallourec qui est maintenant bien engagée", commente Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec.

Nathalie Joannes succédera à Claire Langelier qui accompagnera le processus de transition. Claire Langelier quittera Vallourec après 7 ans en tant que Directrice Juridique et Secrétaire Générale. Elle aura notamment participé à la restructuration financière du Groupe.