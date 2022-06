Vallourec : Mutares SE & Co. KGaA a conclu avec succès l'acquisition de Vallourec Bearing Tubes

(Boursier.com) — Mutares SE & Co. KGaA a conclu avec succès l'acquisition de Vallourec Bearing Tubes auprès de Vallourec. L'entreprise renforce ainsi le segment Ingénierie et Technologie en tant que nouvelle plateforme d'investissements, et opérera à l'avenir sous le nouveau nom de VALTI.

Basée à Montbard, en Bourgogne-Franche-Comté, la société emploie plus de 200 salariés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros. Vallourec Bearing Tubes est un fabricant européen de tubes de précision en acier sans soudure, produits selon les normes les plus exigeantes.

Deuxième acteur sur le marché européen des tubes pour l'industrie de roulement, l'entreprise fournit ses produits à divers acteurs industriels du roulement, de la mécanique, du pétrole et du gaz. À ce titre, VBT propose une large gamme de produits avec des dimensions personnalisées en fonction des besoins clients.