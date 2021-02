Vallourec : Lukoil choisit VAM BOLT-II

Crédit photo © Société Vallourec

(Boursier.com) — Lukoil -Nizhnevolzhskneft a choisi la solution VAM BOLT-II de Vallourec avec un large diamètre extérieur (18') pour son puits Khazri-2 en mer Caspienne. La connexion a démontré sa performance lorsque celle-ci a été déployée avec succès, sans aucun rejet, à partir d'une plateforme Neptune de type jack-up (auto-élévatrice). C'était la première fois que VAM BOLT-II était utilisée avec un tel diamètre. La dernière génération des connexions flush VAM a été perfectionnée pour offrir une capacité de couple plus élevée et garantir des performances optimales. Vallourec a fourni à Lukoil cinq colonnes de cuvelage et l'équivalent de 345 tonnes de VAM BOLT-II ainsi que des accessoires. La solution VAM BOLT-II est dotée d'un filetage à double pas-de-vis facilitant l'assemblage des tubes et réduisant ainsi les temps d'installation sur la plateforme. "Cette conception innovante en fait la connexion idéale pour les têtes de puits sous-marins de larges diamètres", selon Vallourec.

Lukoil-Nizhnevolzhskneft est une filiale à 100% de Lukoil, spécialisée dans le développement et la mise en production de champs de pétrole et de gaz en mer Caspienne et en mer d'Azov. Depuis sa création en 1995, l'une des priorités de la société est la mise en oeuvre d'un projet d'exploration et de développement des gisements d'hydrocarbures en mer Caspienne. Mais ces gisements sont parmi les plus difficiles à atteindre. La société développe actuellement le puits Khazri-2, qui succède au puits Khazri-1 dont le forage a été lancé en 2017. Ce puits d'exploration offshore a l'une des conceptions les plus complexes de Russie en raison de la présence de sulfure d'hydrogène sous haute pression.