Vallourec : les marges remontent au T2

(Boursier.com) — Vallourec affiche au deuxième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 842 millions d'euros, stable par rapport au T2 2020, la baisse de l'activité Pétrole et Gaz dans les régions EA-MEA ayant été compensée par la contribution de la mine et le dynamisme des marchés Industrie. Le résultat brut d'exploitation est de 148 millions d'euros, contre 43 millions d'euros au T2 2020, avec une marge en hausse à 17,6%.

Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.544 millions d'euros, en retrait de 9% par rapport au premier semestre 2020 (+0,4% à taux de change constants). L'effet volume a été de -15% principalement expliqué par les activités Pétrole et Gaz dans les régions EA-MEA et en Amérique du Nord, l'effet prix/mix de +16% et l'effet conversion de devises de -9%. Le résultat brut d'exploitation a atteint 228 millions d'euros, en hausse de 117 millions d'euros par rapport au S1 2020, soit une marge à 14,8%. Le résultat net, part du Groupe, s'est établi à -42 millions d'euros, contre -567 millions d'euros au S1 2020.

" Nous nous attendons à ce que les tendances actuelles de marché se prolongent, et notamment l'amélioration progressive du marché OCTG nord-américain, l'activité soutenue sur les marchés Industrie, et attendons une baisse graduelle des prix du minerai de fer. Ceci nous amène à viser un résultat brut d'exploitation compris entre 475 et 525 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible compris entre -240 et -160 millions d'euros ", annonce Edouard Guinotte, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec.