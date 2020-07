Vallourec : les contrats avec Petrobras sont prolongés jusqu'en 2023

Crédit photo © Société Vallourec

(Boursier.com) — En marge de la publication de ses comptes du 2e trimestre 2020, Vallourec annonce la prolongation de ses contrats de fourniture de produits et services à Petrobras. Depuis la signature initiale de ces contrats en 2018, Vallourec fournit à Petrobras des produits OCTG, incluant des tubes en acier sans soudure, des connexions premium et des accessoires, ainsi que des services associés tels que l'inspection, la réparation et la supervision offshore, entre autres, soutenus par son offre digitale Vallourec.smart.

En poursuivant les contrats jusqu'en 2023, Vallourec et Petrobras réaffirment leur partenariat historique.