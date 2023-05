Vallourec : Le RBE grimpe à 320 millions d'euros

(Boursier.com) — Vallourec annonce aujourd'hui ses comptes du premier trimestre 2023. Le chiffre d'affaires a atteint 1,34 milliard d'euros au premier trimestre, contre 916 millions d'euros un an plus tôt. Le RBE est solide à 320 millions d'euros au T1, porté à la fois par le segment Tubes et par le segment Mine et Forêts. La dette nette est réduite de 130 millions d'euros, à 1 milliard d'euros.

Une demande soutenue des clients : d'importantes prises de commandes au T1 émanent des compagnies pétrolières nationales au Moyen-Orient et d'autres clients de l'Hémisphère Est sont à signaler, ainsi qu'une poursuite de la dynamique positive de prix du segment Tubes : les prix à l'International compensant une baisse séquentielle modérée aux Etats-Unis.

La mine de fer de Pau Branco devrait remonter à pleine capacité au cours du deuxième trimestre.

Les objectifs pour l'exercice 2023 sont ainsi confirmés avec une progression du RBE par rapport à 2022, un flux de trésorerie disponible positif et une réduction de la dette nette par rapport à 2022.

Objectifs pour l'exercice 2023 confirmés

Une nouvelle augmentation du RBE par rapport à 2022

Une réduction de la dette nette par rapport à fin 2022

Une génération de flux de trésorerie disponible positif (tel que défini précédemment).

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, a déclaré : "Nos résultats du premier trimestre 2023 confirment la tendance d'une augmentation significative de la rentabilité de notre activité Tubes observée au cours des derniers trimestres. Nous avons poursuivi le désendettement de notre bilan, réduisant la dette nette de 130 millions d'euros au cours du trimestre. Le Groupe reste pleinement concentré sur la rationalisation de ses opérations et sur l'exécution du plan New Vallourec.

2023 est une année clé de transformation pour Vallourec. Un programme majeur d'investissements est en cours dans nos usines au Brésil afin de permettre à notre activité Tubes en Amérique du Sud de servir les marchés jusqu'à présent uniquement fournis depuis l'Allemagne. Dans le même temps, nous poursuivons la réduction progressive de nos activités en Allemagne, avec un arrêt de la production programmé à la fin de l'année 2023. Dans toutes les régions, et pendant que nous exécutons ce réalignement industriel, nos équipes restent concentrées sur la fourniture de produits de qualité à nos clients.

Pour le deuxième trimestre, nous prévoyons que notre résultat brut d'exploitation sera similaire à celui généré au premier trimestre 2023. Bien que nous nous attendions à une baisse séquentielle modérée des prix aux États-Unis, nous maximisons la valeur que nous recevons pour nos produits. En outre, nos prises de commandes en dehors de l'Amérique du Nord demeurent solides, et la tendance des prix sur tous les marchés OCTG en dehors de l'Amérique du Nord reste positive.

Nous réitérons nos prévisions d'amélioration de notre résultat brut d'exploitation en 2023 par rapport à l'exercice précédent, ce dernier sera sensiblement plus élevé au premier semestre. Au second semestre de l'année, nous assisterons probablement à une baisse des résultats en raison de la réduction programmée des volumes produits en Allemagne et des baisses séquentielles des prix aux États-Unis mentionnées précédemment. Il est important de noter que nous continuons de prévoir le plein effet du plan New Vallourec à partir du deuxième trimestre 2024, dont une portion significative de l'amélioration de 230 millions d'euros devrait se matérialiser en 2024.

En outre, nous anticipons une réduction de notre dette nette en 2023 sans prise en compte de potentiels cessions d'actifs. Nous réitérons notre objectif d'atteindre une dette nette nulle au plus tard fin 2025. Ceci permettra au Groupe d'être résilient en bas de cycle".