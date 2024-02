Vallourec : le marché applaudit

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Vallourec s'envole de 9% à 14,96 euros. Il faut dire que le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé que ses résultats 2023 seront finalement supérieurs à ses précédentes perspectives. Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) pour l'exercice clos devrait être supérieur à 1,190 milliard d'euros (entre 1,075 et 1,175 MdsE précédemment). Le RBE du quatrième trimestre 2023 dépasserait ainsi 275 millions d'euros. La génération de trésorerie globale au quatrième trimestre 2023, auparavant attendue positive, devrait dépasser 140 ME, qui incluent environ 37 ME liés à la cession du site de Muelheim.

"Le Groupe a réalisé son meilleur Résultat Brut d'Exploitation et sa meilleure génération de trésorerie depuis près de 15 ans. Suite à notre désendettement, nous avons pour objectif un retour significatif aux actionnaires, potentiellement dès 2025", a déclaré Philippe Guillemot, PDG de Vallourec.

A la suite de ces annonces, Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' et sa cible de 21 euros. L'analyste met en avant une convergence des intérêts entre l'actionnaire de référence (Apollo), le management, les banquiers (détenteurs de BSA) et les actionnaires minoritaires, à savoir la hausse du titre. Le groupe se traite à 0,9x sa BV 2025e alors qu'il est dans une phase de désendettement accéléré confirmé et affiche une décote de 35% (en VE/EBITDA 2024) vs son principal comparable Tenaris. Le groupe pourrait, selon le courtier, retrouver une trésorerie à l'équilibre dès 2024 (via la cession du second terrain en Allemagne et l'exercice des BSA) soit un an d'avance versus son objectif (il faut remonter à 2008 afin de retrouver Vallourec sans dettes !).