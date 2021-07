Vallourec : le Conseil d'administration confirme Edouard Guinotte pour PDG

Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec annonce que son premier Conseil d'administration s'est tenu ce 1er juillet. Il a adopté l'ensemble des décisions proposées.

Par conséquent, la composition gouvernance de la société est la suivante...

Le nouveau Conseil d'administration est constitué de : M. Edouard Guinotte ; M. Gareth Turner dont la nomination a été proposée par Apollo ; M. Pierre Vareille, administrateur indépendant dont la nomination a été proposée par Apollo ; M. William de Wulf dont la nomination a été proposée par SVPGlobal ; Mme Corine de Bilbao, administratrice indépendante ; Mme Maria Silvia Marques, administratrice indépendante ; Mme Hera Siu, administratrice indépendante ; et, Mme Angela Minas, administratrice indépendante.

Les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général sont confiées à M. Edouard Guinotte. M. Pierre Vareille est nommé Vice-Président et Administrateur Référent du Conseil d'administration de la Société et M. Olivier Mallet est DG délégué de la Société. Par ailleurs, MM. Paul Marchand pour SVPGlobal et Conor J. Sutherland pour Apollo sont nommés censeurs.

La composition des différents comités du Conseil d'administration est la suivante :

- Comité d'Audit : Mme Angela Minas, présidente et administratrice indépendante ; Mme Hera Siu, administratrice indépendante ; Mme Maria Silvia Marques, administratrice indépendante ; Mme Corine de Bilbao, administratrice indépendante ; M. Gareth Turner ; et, M. William de Wulf.

- Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance : M. Pierre Vareille, président et administrateur indépendant ; M. William de Wulf ; Mme Angela Minas, administratrice indépendante ; et, Mme Maria Silvia Marques, administratrice indépendante.

- Comité Stratégique et Financier : M. Gareth Turner, président ; M. William de Wulf ; et, Mme Corine de Bilbao, administratrice indépendante.

- Comité de la Responsabilité Sociale, Environnementale et Sociétale (RSE) : Mme Corine de Bilbao, présidente et administratrice indépendante ; Mme Angela Minas, administratrice indépendante ; Mme Hera Siu, administratrice indépendante ; et, Mme Maria Silvia Marques, administratrice indépendante.