Vallourec : Le Conseil d'Administration a coopté Luciano Siani en qualité de membre du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Vallourec, réuni le 12 novembre 2023, a décidé de coopter Monsieur Luciano Siani en qualité de membre du Conseil d'administration. La nomination de Monsieur Luciano Siani sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du Groupe le 23 mai 2024.

Monsieur Siani a occupé des fonctions clés au sein du Groupe Vale pendant près de quinze ans, jusqu'en janvier 2023, pour l'essentiel en qualité de membre Senior du Comité Exécutif de Vale, en tant que Directeur Financier du Groupe et plus récemment en tant que Vice-Président Exécutif pour la Stratégie et la Transformation de l'Activité.

Avant de rejoindre Vale, Monsieur Siani a occupé pendant quatorze ans au sein de la Banque Brésilienne de Développement (BNDES) divers postes à responsabilité en financement des exportations, marchés de capitaux et infrastructures. Il a représenté la Banque aux conseils d'administration de plusieurs grandes entreprises brésiliennes. Auparavant, il a également exercé en tant que consultant chez McKinsey & Company.

Le Conseil d'Administration a constaté que Monsieur Siani était indépendant au regard des critères définis par le code AFEP MEDEF.

Monsieur Siani a également été désigné membre du Comité d'Audit et du Comité Responsabilité Sociale, Environnementale et Sociétale (RSE).

Le Conseil d'Administration de Vallourec est composé de huit membres dont 42% de femmes et 71% d'administrateurs indépendants.