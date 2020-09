Vallourec lance la 3ème édition de son Open Innovation Challenge

(Boursier.com) — Vallourec , leader mondial des solutions tubulaires premium, a lancé la 3ème édition de son "Open Innovation Challenge", consacrée à la recherche de solutions permettant d'accompagner ses clients dans la réduction de leur empreinte carbone.

Cette initiative est ouverte à l'échelle mondiale aux start-ups, laboratoires et sociétés pouvant proposer et développer de telles solutions adaptées aux marchés du Groupe. Plusieurs propositions ont déjà été reçues en quelques semaines.

"Depuis plusieurs années, Vallourec a intégré l'Open Innovation dans sa stratégie afin de nouer des partenariats dans de nouveaux domaines pour renforcer son offre et toujours mieux servir ses clients", explique Sylvie Dubois-Decool, Directrice Innovation.

La direction commente : "Vallourec a déjà initié des partenariats 'gagnant-gagnant', en témoigne la coopération avec Saagie depuis 4 ans dans le domaine du 'Big Data'. Le Groupe a également développé, avec une start-up dans le domaine des capteurs, des tubes capables de mesurer et enregistrer les paramètres des zones peu accessibles où ils se trouvent. Des projets prometteurs sont en cours pour doter nos tubes de nouvelles fonctions, notamment leur permettre de transmettre des données. Enfin, le Groupe travaille également avec des start-ups dans le domaine de l'Additive Manufacturing".

"Cette année, le challenge est centré sur la recherche de solutions permettant de réduire les émissions carbone de nos clients. Cette problématique est au coeur des préoccupations du Groupe, qui mène une politique active de réduction de ses émissions de CO2 depuis plus de dix ans et dispose d'ores et déjà de solutions bas carbone grâce aux procédés de fabrication mis en place dans ses aciéries" poursuit la direction.

Les propositions soumises avant le 13 octobre 2020 feront l'objet d'une présélection.

Les 4 meilleures propositions présélectionnées seront conviées à présenter leur projet devant un jury le 27 octobre 2020 lors d'une session de pitchs. Les projets retenus seront communiqués mi-novembre. Les collaborations avec les start-ups, laboratoires et entreprises sélectionnés démarreront ensuite...