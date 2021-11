Vallourec lance Behub-e, une place de marché dédiée aux secteurs de l'énergie et de l'industrie

(Boursier.com) — Vallourec annonce le lancement d'une plateforme mondiale assurant l'intermédiation en ligne pour les acteurs des marchés de l'énergie et de l'industrie.

Développée en collaboration étroite avec des clients et des fournisseurs des secteurs de l'énergie et de l'industrie, Behub-e fournira un canal d'approvisionnement en ligne innovant pour une grande variété d'équipements, de consommables et de services liés à l'usage de nos produits tubulaires.

Elle permettra aux fournisseurs adhérents de proposer leur surplus de production et d'offrir leur gamme de produits à une large base d'acheteurs du secteur, qui pourront, à leur tour, réduire leur coût d'approvisionnement et favoriser l'économie circulaire.

Le site Behub-e est en ligne, et d'ores et déjà disponible pour les vendeurs, à l'adresse behub-e.com. Le service sera ouvert aux acheteurs à partir de janvier 2022.