Vallourec : la série noire s'arrête là

(Boursier.com) — La série noire, ou rouge, c'est selon, s'arrête là pour Vallourec. Après avoir aligné 16 séances de repli, le titre du spécialiste des tubes sans soudure reprend 3,2% à 21 euros ce vendredi malgré la baisse des cours pétroliers. Un sursaut qui n'empêche pas Vallourec d'afficher la plus mauvaise performance hebdomadaire sur le SBF120 avec une chute de plus de 20%.

Le groupe a annoncé en début de semaine vouloir élargir les discussions sur sa restructuration financière à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires en vue de la désignation éventuelle d'un mandataire ad hoc. Alors qu'il parle déjà depuis des semaines avec ses banques et ses actionnaires afin de trouver de nouvelles solutions de financement, le groupe, qui a creusé ses pertes au deuxième trimestre, "envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires, et des autres parties prenantes, en vue de parvenir à une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec SA et qui permette de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière".

Prenant acte de cette annonce, S&P a abaissé la note crédit de la firme à 'CCC-', estimant qu'une restructuration financière plus large ou un défaut de paiement du groupe est "presque inévitable" dans les six prochains mois.