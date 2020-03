Vallourec : l'impact de la crise actuelle n'est pas encore quantifiable

(Boursier.com) — Vallourec se déclare pour le moment incapable de quantifier l'impact des conséquences de la crise sanitaire actuelle cumulée à la dégradation soudaine du prix du baril de pétrole sur sa performance et ses objectifs 2020. L'inquiétude porte plus particulièrement sur l'Amérique du Nord où de nombreux opérateurs du pétrole et gaz non conventionnel annoncent leur volonté de réduire fortement leurs plans de forage.

Vallourec suspend donc les prévisions précédemment communiquées et accélère son programme de réduction de coûts, pour faire face à la situation, qu'il annonce aborder "dans des conditions de compétitivité considérablement améliorées au cours de ces dernières années".

Vallourec souligne disposer pour l'instant d'une solide position de liquidité "qui n'a à ce jour pas été affectée de manière spécifique par l'épidémie de coronavirus ou par la chute des prix du baril de pétrole et évolue de manière cohérente avec la saisonnalité habituelle".

Au sujet du projet d'augmentation de capital de 800 ME annoncé le 19 février dernier, Vallourec précise être en contact continu avec ses banques afin de pouvoir mettre cette levée de fonds dès que les conditions le permettront. Le principe de cette augmentation de capital sera soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale prévue le 6 avril 2020.