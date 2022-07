Vallourec : l'heure du rebond

(Boursier.com) — Fin de série pour Vallourec. Le fabricant de tubes sans soudure, qui restait sur six séances dans le rouge, avec plus de 30% de pertes à la clef, s'offre un beau rebond de 7% à 9,5 euros en matinée. Outre la stabilisation des cours pétroliers autour des 100 dollars, le titre est soutenu par plusieurs notes favorables d'analystes à l'image de Jefferies qui a revalorisé le dossier de 15 à 17 euros tout en maintenant son avis 'achat' ou de la SocGen qui a également réitéré son conseil 'achat' avec un objectif d 20 euros. Oddo BHF a de son côté confirmé sa recommandation 'surperformer' et son objectif de 16,5 euros alors que le titre est (avec Technip Energies) sa valeur préférée dans le secteur des services pétroliers.

Au-delà d'une situation financière solide, Vallourec devrait bénéficier de la mise en place d'un nouveau set up industriel (fermeture de l'Allemagne et économies de coûts en Europe : effets à plein estimés à plus de 230 ME au niveau de l'EBITDA) qui devrait lui permettre de réduire son écart de marge versus Tenaris, d'un momemtum porteur aux USA (via la baisse des DUCs, soit les puits forés mais inachevés, indicateur avancé d'une reprise des forages) et du retour d'un FCF supérieur à 0 à compter du troisième trimestre 2022. Post restructuration, le broker estime que le spread de marge d'EBITDA par rapport à Tenaris devrait disparaître...