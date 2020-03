Vallourec : l'Assemblée générale se tiendra le 6 avril

Crédit photo © Société Vallourec

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Vallourec se tiendra le lundi 6 avril à 10h, à la Maison de la Mutualité située 24 rue Saint-Victor, à Paris dans le 5e arrondissement ou, en cas d'impossibilité de tenir l'Assemblée Générale à la Maison de la Mutualité du fait des mesures sanitaires imposées dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, au siège social de la société à Boulogne-Billancourt.

L'avis préalable de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 2 mars 2020, la brochure de convocation de l'Assemblée incluant notamment l'ordre du jour, les projets de résolutions et les rapports correspondants du Directoire et du Conseil de Surveillance, ainsi que les modalités de participation et de vote peuvent être consultés sur le site internet de Vallourec à la rubrique Investisseurs, Assemblées Générales 2020.

Les informations mentionnées au Code de commerce sont intégrées dans la brochure de convocation de l'Assemblée et dans le Document d'enregistrement universel 2019, également disponibles sur le site internet de Vallourec. Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège social de Vallourec.