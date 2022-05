Vallourec investit dans GreenFire Energy, un développeur de solutions de géothermie en circuit fermé

(Boursier.com) — Vallourec , fournisseur mondial de solutions tubulaires pour le secteur de l'énergie, annonce avoir investi dans GreenFire Energy, une start-up américaine qui développe des systèmes de géothermie, en circuit fermé, basés sur sa technologie innovante GreenLoop. Cette opération a été réalisée dans le cadre d'une levée de fonds "Series A" aux côtés d'autres investisseurs majoritaires, Baker Hughes et Helmerich & Payne.

Vallourec et GreenFire Energy collaborent depuis 2019 sur plusieurs projets de technologie de géothermie en circuit fermé. Cet investissement renforcera encore davantage la relation entre les deux entreprises.

La solution THERMOCASE VIT (tubes isolés sous vide) de Vallourec est un composant-clé des systèmes de géothermie en boucle fermée. Ces tubes permettent en effet de transporter de l'eau chaude ou de la vapeur en limitant les pertes de chaleur. Grâce à sa position de leader sur ce marché avec sa gamme de produits THERMOCASE VIT, le Groupe pourra concevoir et fournir des solutions sur mesure pour les projets futurs de GreenFire Energy.

La géothermie est appelée à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et la décarbonation des économies. C'est en effet la seule source renouvelable qui puisse fournir une énergie stable, décarbonée et polyvalente. Alors que les systèmes classiques reposent sur l'exploitation de ressources géothermiques dans des zones et avec des conditions très spécifiques, les systèmes avancés de géothermie (Advanced Geothermal Systems) - tels ceux développés par GreenFire Energy - pourraient permettre de produire de l'énergie quasiment partout.