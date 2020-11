Vallourec : forte volatilité après les résultats

Vallourec : forte volatilité après les résultats









Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Volatilité élevée sur Vallourec ce matin. En chute de plus de 10% à l'ouverture, le titre limite ses pertes à 4% après 15 minutes d'échanges. Le spécialiste des tubes sans soudure, qui cherche à obtenir un accord avec ses créanciers afin de réduire de moitié son endettement, a dévoilé hier soir une perte trimestrielle de 69 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en baisse de 32% (-22% à taux de change constants) à 716 ME, en raison principalement de la baisse globale de la demande du marché Pétrole & Gaz. L'Ebitda a atteint 71 ME (-15,5) contre un consensus de 42 ME. Le groupe est parvenu à générer un flux de trésorerie disponible positif de 35 ME contre 26 ME au trimestre précédent.

Malgré de premiers signes récents d'amélioration dans l'onshore nord-américain, la société ne table pas sur un niveau d'activité matériellement différent au cours des prochains trimestres. Dans ce contexte, Vallourec lance un ensemble de mesures structurelles, qui inclut des réductions d'effectifs en France, en Allemagne et au Brésil, ainsi qu'une réduction permanente du temps de travail en Allemagne. Au total, plus de 1.000 postes seront éliminés.

Le management a par ailleurs confirmé l'objectif de 130 millions d'euros d'économies brutes pour l'année, en plus de la complète adaptation des coûts variables (y.c. main d'oeuvre directe) ainsi qu'un flux de trésorerie disponible positif au second semestre, incluant une baisse importante du besoin en fonds de roulement.

Le récent redressement du prix du baril est de bon augure, affirme Oddo BHF. Néanmoins, les niveaux demeurent insuffisants pour relancer une dynamique des investissements des clients. Le principal sujet demeure le refinancement et la restructuration financière du groupe. N'étant plus soumis à restriction sur la valeur, le broker reprend le suivi du titre avec une opinion 'neutre' dans l'attente de la restructuration financière et laisse à ce stade son cours cible suspendu préalablement à une opération attendue fortement dilutive.