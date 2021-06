Vallourec : fort intérêt pour l'augmentation de capital de 300 ME

Crédit photo © Vallourec

(Boursier.com) — Vallourec SA rencontre un beau succès pour son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. La société a ainsi pu émettre 52.954.807 actions ordinaires nouvelles au prix de souscription de 5,66 euros par action, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de 299.724.207,62 euros.

L'opération s'inscrit dans le plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce de Nanterre le 19 mai 2021.

Le produit de l'Augmentation de Capital avec DPS sera affecté au remboursement partiel des créances au titre des différents RCF et des obligations des créanciers de la société, à l'exception de BNP Paribas, CIC et Natixis.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 21 juin 2021, la demande totale d'actions nouvelles à titre irréductible et à titre réductible s'est élevée à 64.995.718 actions correspondant à un taux de souscription de 122,74%.

Nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de capital et tenons à remercier nos actionnaires, qui ont démontré leur soutien et leur confiance dans les perspectives du groupe. Avec la mise en oeuvre prévue le 30 juin de l'ensemble des composantes de sa restructuration financière, Vallourec sera pleinement armé pour déployer résolument son plan stratégique, et capitaliser sur la reprise de ses marchés , commente Edouard Guinotte, Président du Directoire de Vallourec.

Rappelons que l'action Vallourec et actuellement au contact de 9 euros en Bourse.