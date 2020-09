Vallourec : et de 16 !

Vallourec : et de 16 !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vallourec poursuit son incroyable plongeon boursier. Dégradé hier soir par S&P, le spécialiste des tubes sans soudure recule encore de 3% à 22,2 euros, en baisse pour la seizième séance consécutive ! L'agence de notation a donc abaissé la note de crédit du groupe parapétrolier à 'CCC-' contre 'CCC+', estimant qu'une restructuration financière plus large ou un défaut de paiement du groupe est "presque inévitable" dans les six prochains mois.

"Nous continuons à considérer que la structure du capital de Vallourec n'est pas viable dans des conditions industrielles défavorables, principalement provoquées par des réductions drastiques des budgets d'investissement des producteurs de pétrole et de gaz et par une production industrielle globalement en lien avec l'apparition du COVID-19. Ces conditions ont entravé l'augmentation de capital de 800 millions d'euros prévue par la société et le refinancement associé des lignes bancaires. La pression sur la liquidité de l'entreprise s'en trouve accrue, avec près de 1,7 milliard d'euros de dettes bancaires arrivant à échéance en février 2021 qui, selon nos prévisions, ne seront pas entièrement couvertes par la trésorerie de Vallourec d'environ 1,4 milliard d'euros au 30 juin 2020. Nous considérons donc que la position de liquidité de l'entreprise est faible, une restructuration plus large de la dette ou un défaut de paiement apparaissant presque inévitable dans les six prochains mois", détaille S&P.

À cet égard, Vallourec a notamment annoncé le 1er septembre 2020 qu'il sollicitait l'accord de ses obligataires et de ses créanciers bancaires pour envisager des négociations plus larges sur une nouvelle structure du capital. "Nous pourrions probablement envisager tout accord futur entre les parties entraînant une décote au niveau actuel de la dette et prolongeant le profil de maturité de la dette sans compensation appropriée comme une offre d'échange en difficulté" poursuit l'agence.

La perspective 'négative' associée à la nouvelle notation indique que l'agence pourrait abaisser ses notes si la société annonçait une offre d'échange en difficulté ou décidait de manquer un paiement d'intérêts dans l'intervalle.