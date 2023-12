Vallourec entre sur le marché du stockage d'hydrogène et dévoile sa première solution verticale à grande échelle, Delphy

(Boursier.com) — Vallourec inaugure aujourd'hui à Aulnoye-Aymeries, dans le nord de la France, son démonstrateur de stockage vertical d'hydrogène gazeux comprimé. Ce système modulaire, doté d'une empreinte au sol réduite, facilite son intégration dans des environnements industriels contraignants, et offre une solution sécurisée pour le stockage d'hydrogène à grande échelle.

Première de ce type au monde, cette installation repose sur des tubes et des connexions déjà éprouvés en termes de technologie d'étanchéité et de résistance à la corrosion. Elle démontre la validité de ce concept innovant, positionne Vallourec comme un acteur clé de la chaîne de valeur de l'hydrogène et représente un levier de la décarbonation au niveau mondial. La solution consiste en un dispositif enterré capable de stocker jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène gazeux dans des conditions de sécurité maximales. Le système s'adresse aux producteurs d'hydrogène vert et aux utilisateurs pour des applications industrielles et la mobilité lourde.

Pour concrétiser cette avancée, Vallourec a choisi son site historique d'Aulnoye-Aymeries, qui héberge sa base industrielle européenne et son centre de Recherche & Développement mondial. Les premiers travaux approfondis ont abouti au lancement du projet l'année dernière. Celui-ci a mobilisé une trentaine d'experts et met en valeur les différents savoir-faire du Groupe, notamment en matière de filetage, de traitement thermique et de Contrôles Non Destructifs.

Les perspectives de croissance dans le secteur mondial de l'hydrogène sont substantielles, avec une projection de capacité installée de 61 millions de tonnes à horizon 2030, offrant à Vallourec un revenu estimé de plusieurs dizaines de millions d'euros par unité de stockage.

Pour accompagner le développement commercial de cette solution de stockage, Vallourec lance la marque "Delphy"

Cette technologie dédiée au stockage d'hydrogène s'inscrit dans le cadre de l'offre plus globale Vallourec(R) New Energies, destinée à soutenir la transition énergétique qui inclut les segments de la géothermie, de la séquestration du carbone, du solaire et de la biomasse. Ces offres pourraient, à l'horizon 2030, contribuer à hauteur de 10 à 15% du Résultat Brut d'Exploitation de Vallourec.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général de Vallourec, a déclaré : "Le marché naissant de l'hydrogène offre de belles perspectives de croissance. Cela témoigne de la pertinence de nos technologies appliquées aux secteurs des énergies nouvelles et confirme l'ambition du Groupe d'être un acteur clé de la transition énergétique et d'une économie décarbonée à horizon 2050".

Ulrika Wising, SVP Transition Energétique et membre du Comité Exécutif de Vallourec, a ajouté : "Notre solution de stockage verticale d'hydrogène marque une étape importante pour Vallourec. Ce projet offre une capacité de stockage à grande échelle fiable, modulaire et compétitive. Vallourec apporte une proposition de valeur unique pour le développement de l'économie de l'hydrogène."