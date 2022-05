Vallourec : en vive hausse !

(Boursier.com) — Vallourec reprend son ascension... En hausse de 8,8% à 13,9 euros, le titre du fabricant de tubes sans soudure affiche une cinquième séance dans le vert sur les six dernières. A la suite des précédentes annoncesde la société, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 14,5 à 16,5 euros, tout en réitérant son avis 'surperformer'. Les tensions sur le BFR sont traditionnelles à ce stade du cycle et n'inquiètent guère l'analyste. Quant au nouveau plan de rationalisation, il doit permettre au groupe de rester profitable quelles que soient les conditions de marché et rend le retour vers un EBITDA supérieur à 1 MdE de plus en plus crédible...

La SocGen ('achat') a de son côté rehaussé le curseur de 18,5 à 20 euros, tandis que Kepler Cheuvreux ('achat') a porté son objectif de 13,5 à 20 euros.